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Siyahın Elli Tonu
Fifty Shades of Black
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- IMDB Puanı : 3.5 / 10
- Filmin Puanı : 4.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :17 Haziran 2016
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Filmin Konusu
"Siyahın Elli Tonu"nda, daha önce Brady Bunch karakteriyle akıllarımıza yer etmiş, efsanevi aktör Florence Henderson'un canlandırdığı Mrs. Robinson, tecrübesiz Christian'ı seks tekniklerinin yetersizliği konusunda eleştirerek bir travma yaşamasına sebep olur.
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Yorumlar
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Kesinlikle izlenmeli!! Ama tabiki önce orjinalini izlemeniz lazim. Harika dalga geçilmis
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