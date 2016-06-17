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Sinema>Film Arşiv >  Siyahın Elli Tonu - Fifty Shades of Black
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Siyahın Elli Tonu

Fifty Shades of Black

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Fragmanlar


Siyahın Elli Tonu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 3.5 / 10
  • Filmin Puanı : 4.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

"Siyahın Elli Tonu"nda, daha önce Brady Bunch karakteriyle akıllarımıza yer etmiş, efsanevi aktör Florence Henderson'un canlandırdığı Mrs. Robinson, tecrübesiz Christian'ı seks tekniklerinin yetersizliği konusunda eleştirerek bir travma yaşamasına sebep olur.

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Yorumlar

  • Kesinlikle izlenmeli!! Ama tabiki önce orjinalini izlemeniz lazim. Harika dalga geçilmis

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Oyuncular ve ekip

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