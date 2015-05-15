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Sinema>Film Arşiv >  Siyahlı Kadın 2: Ölüm Meleği - The Woman in Black 2 Angel of Death
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Siyahlı Kadın 2: Ölüm Meleği

The Woman in Black 2 Angel of Death

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Fragmanlar


Siyahlı Kadın 2: Ölüm Meleği
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Arthur Kipps’in gitmesinin üzerinden 40 yıl geçmiştir. Serinin bu filmi, tuhaf olduğu kadar güvenli de gözüken Eel Marsh evindeki bir grup insanın hikâyesini anlatıyor. Eve, himayesi altındaki çocukların birbiri ardına kaybolmasıyla, evin aslında göründüğü gibi bir yer olmadığını anlamaya başlar. Ev yaşamlarını tehdit etmeye başlayınca, Eve bir pilotu neler olduğunu araştırması için işe alır.

Galeri

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Yorumlar

  • Artık bu filmleri yapmak için stüdyoya gitme zahmetinde bulunduklarını bile sanmıyorum. Birkaç ergen bilgisayarlarını alıp filmin Büyük kısmını evde oturdukları yerde çekiyorlardır. Bomboş saçma sapan inanılmaz klasik basit bir film. 18 liramıza değmez.

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Oyuncular ve ekip

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