Siyahlı Kadın 2: Ölüm Meleği

Arthur Kipps’in gitmesinin üzerinden 40 yıl geçmiştir. Serinin bu filmi, tuhaf olduğu kadar güvenli de gözüken Eel Marsh evindeki bir grup insanın hikâyesini anlatıyor. Eve, himayesi altındaki çocukların birbiri ardına kaybolmasıyla, evin aslında göründüğü gibi bir yer olmadığını anlamaya başlar. Ev yaşamlarını tehdit etmeye başlayınca, Eve bir pilotu neler olduğunu araştırması için işe alır.