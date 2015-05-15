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Siyahlı Kadın 2: Ölüm Meleği
The Woman in Black 2 Angel of Death
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :15 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Arthur Kipps’in gitmesinin üzerinden 40 yıl geçmiştir. Serinin bu filmi, tuhaf olduğu kadar güvenli de gözüken Eel Marsh evindeki bir grup insanın hikâyesini anlatıyor. Eve, himayesi altındaki çocukların birbiri ardına kaybolmasıyla, evin aslında göründüğü gibi bir yer olmadığını anlamaya başlar. Ev yaşamlarını tehdit etmeye başlayınca, Eve bir pilotu neler olduğunu araştırması için işe alır.
Galeri
Yorumlar
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Artık bu filmleri yapmak için stüdyoya gitme zahmetinde bulunduklarını bile sanmıyorum. Birkaç ergen bilgisayarlarını alıp filmin Büyük kısmını evde oturdukları yerde çekiyorlardır. Bomboş saçma sapan inanılmaz klasik basit bir film. 18 liramıza değmez.
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