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Skandal

Bombshell

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Skandal
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Filmin Konusu

Skandal, dünyayı sarsan ve büyük olay yaratan Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu ediyor. 2016 yılındatelevizyon yorumcusu Gretchen Carlson, ardındanMegyn Kelly ve daha birçok kadın,Roger Ailes’in tacizine maruz kaldığını açıklamıştı. Filmde, taciz olayının su yüzüne çıkması ile yaşananlar ve tacizde bulunan medya patronunun perde arkasındaki öyküsü gözler önüne seriliyor.

Galeri

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