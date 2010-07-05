Sinema>Film Arşiv > SLC Punk!
SLC Punk!
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Müzik
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :97 dk.
- Dağıtıcı :Beyond Films, Blue Tulip Productions, Straight Edg
- Resmi Sitesi : Official Site by Sony Pictures Classi
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.