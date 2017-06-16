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Sniper: Duvar
The Wall
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :16 Haziran 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Sniper: Duvar, aralarında dağılmaya başlayan bir duvar dışında bir şey olmayan ve Iraklı bir keskin nişancı tarafından kapana kısılan iki askerin psikolojik gerilim hikâyesidir. Onların kavgası, nişancılık olduğu kadar, irade ve zeka savaşı haline gelir.
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