Sniper: Duvar, aralarında dağılmaya başlayan bir duvar dışında bir şey olmayan ve Iraklı bir keskin nişancı tarafından kapana kısılan iki askerin psikolojik gerilim hikâyesidir. Onların kavgası, nişancılık olduğu kadar, irade ve zeka savaşı haline gelir.