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Sniper: Duvar

The Wall

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Fragmanlar


Sniper: Duvar
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sniper: Duvar, aralarında dağılmaya başlayan bir duvar dışında bir şey olmayan ve Iraklı bir keskin nişancı tarafından kapana kısılan iki askerin psikolojik gerilim hikâyesidir. Onların kavgası, nişancılık olduğu kadar, irade ve zeka savaşı haline gelir.

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