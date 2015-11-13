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Sinema>Film Arşiv >  Snoopy ve Charlie Brown Peanuts Filmi - The Peanuts Movie
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Snoopy ve Charlie Brown Peanuts Filmi

The Peanuts Movie

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Fragmanlar


Snoopy ve Charlie Brown Peanuts Filmi
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Snoopy en büyük görevini gerçekleştirmek üzere işe koyulur. Arkadaşı Charlie Brown kendi epik eve dönüş macerasını başlarken, onun görevi kendisini ve takımını baş düşmanının izini sürmek üzere gökyüzüne götürmektir.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Yakında insanların oynadıgı animasyon bir filmini yaparlarsa.. Kesin izlerim.. mukemmel olmus.. koparıyyor resmen.

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