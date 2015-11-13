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Snoopy ve Charlie Brown Peanuts Filmi
The Peanuts Movie
1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :13 Kasım 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :93 dk.
Filmin Konusu
Snoopy en büyük görevini gerçekleştirmek üzere işe koyulur. Arkadaşı Charlie Brown kendi epik eve dönüş macerasını başlarken, onun görevi kendisini ve takımını baş düşmanının izini sürmek üzere gökyüzüne götürmektir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Yakında insanların oynadıgı animasyon bir filmini yaparlarsa.. Kesin izlerim.. mukemmel olmus.. koparıyyor resmen.
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