ABD'li bilgisayar uzmanı, eski CIA ve eski NSA çalışanı Edward Joseph Snowden'ın gizli NSA belgelerini medyaya ifşa ederek NSA tarafından yürütülen küresel izleme aletlerinin işletme detaylarını, Beş Göz ortaklarını ve birçok ticari ve uluslararası ortağı ortaya çıkaran NSA sızıntılarını başlatma hikayesi.