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Snowden
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- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Almanya
- Gösterim Tarihi :6 Ocak 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :134 dk.
Filmin Konusu
ABD'li bilgisayar uzmanı, eski CIA ve eski NSA çalışanı Edward Joseph Snowden'ın gizli NSA belgelerini medyaya ifşa ederek NSA tarafından yürütülen küresel izleme aletlerinin işletme detaylarını, Beş Göz ortaklarını ve birçok ticari ve uluslararası ortağı ortaya çıkaran NSA sızıntılarını başlatma hikayesi.
Galeri
Yorumlar
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İbretlik ve seyirlik bir film olmuş.çok beğendim.akıcı ve içi dolu ,sanki iki saatlik değilmiş gibi.
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Kaçırmayın bakın nasıl izleniriz
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Bence çok güzel bir film...Yavaş tempoda ama sıkmıyor. 8
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Gerçek bir hikaye izleyin anlayın amerikanın yediği haltları
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