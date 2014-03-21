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Soğuk
2 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 5.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :21 Mart 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Türkiye’nin sınır şehri Kars. Üç Rus kız kardeş bir pavyonda çalışmaktadır. Hayatında karısından başka bir kadın bilmeyen bir tren yolu işçisi kızlardan en küçüğüne aşık olur. İşçinin erkek kardeşi şehrin belalılarından biridir. O da 3 kız kardeşin etrafında dolaşmaktadır. Ruslardan en küçüğü İrina’nın ülkesine dönmeye birkaç günü kalmıştır. Bundan sonrası kızların ve yol işçisi aşığın istediği gibi gitmeyecektir.
Galeri
Yorumlar
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ugur yücel boşlukta yapı vermiş az çok finans saglasın dıye yakıştıramadım üstada
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uğur yücelin her filmi gibi bunun da iyi bi film olucağını düşünüyorum. fragmandan konu az çok anlaşılıyor. şu anda bir yerlerde bunları yaşayan insanlar var. çok gerçekci bir hikaye.
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