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Soğuk

2 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Soğuk
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 5.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Türkiye’nin sınır şehri Kars. Üç Rus kız kardeş bir pavyonda çalışmaktadır. Hayatında karısından başka bir kadın bilmeyen bir tren yolu işçisi kızlardan en küçüğüne aşık olur. İşçinin erkek kardeşi şehrin belalılarından biridir. O da 3 kız kardeşin etrafında dolaşmaktadır. Ruslardan en küçüğü İrina’nın ülkesine dönmeye birkaç günü kalmıştır. Bundan sonrası kızların ve yol işçisi aşığın istediği gibi gitmeyecektir.

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Yorumlar

  • ugur yücel boşlukta yapı vermiş az çok finans saglasın dıye yakıştıramadım üstada

  • uğur yücelin her filmi gibi bunun da iyi bi film olucağını düşünüyorum. fragmandan konu az çok anlaşılıyor. şu anda bir yerlerde bunları yaşayan insanlar var. çok gerçekci bir hikaye.

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Oyuncular ve ekip

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