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Sokak Dansı 5: Rüya Takımı

Step Up All In

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sokak Dansı 5: Rüya Takımı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Miami’li sokak dansçısı Sean Asa profesyonel dans hayatına atılmak için Hollywood’a yerleşmeye karar verir. Tam da bu sırada dans grubunun önderi Andie katıldıkları televizyon yarışmasında finale kaldıklarını ve Las Vegas’a gideceklerini söyler. Ekibin bazı üyeleri kendilerinin bu kadar büyük bir yarışmaya hazır olmadıklarını söylese de Sean ve Andie kararlarını vermişlerdir, yola çıkarlar.

Galeri

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Yorumlar

  • Tüm bölümlerini izledim .son bölüm harikaydı.ailece izleyebilir siniz

  • bence 1234 izledim bunuda izlemenizi tafsiye ederim arkadaşlar sıkılmassınız inarım çünku heycan çok

  • bence izlemeye değer )

  • heyecan ile bekliyorum

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Oyuncular ve ekip

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