Sokak Dansı 5: Rüya Takımı

Miami’li sokak dansçısı Sean Asa profesyonel dans hayatına atılmak için Hollywood’a yerleşmeye karar verir. Tam da bu sırada dans grubunun önderi Andie katıldıkları televizyon yarışmasında finale kaldıklarını ve Las Vegas’a gideceklerini söyler. Ekibin bazı üyeleri kendilerinin bu kadar büyük bir yarışmaya hazır olmadıklarını söylese de Sean ve Andie kararlarını vermişlerdir, yola çıkarlar.