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Sokak Dansı 5: Rüya Takımı
Step Up All In
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Müzik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Miami’li sokak dansçısı Sean Asa profesyonel dans hayatına atılmak için Hollywood’a yerleşmeye karar verir. Tam da bu sırada dans grubunun önderi Andie katıldıkları televizyon yarışmasında finale kaldıklarını ve Las Vegas’a gideceklerini söyler. Ekibin bazı üyeleri kendilerinin bu kadar büyük bir yarışmaya hazır olmadıklarını söylese de Sean ve Andie kararlarını vermişlerdir, yola çıkarlar.
Galeri
Yorumlar
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Tüm bölümlerini izledim .son bölüm harikaydı.ailece izleyebilir siniz
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bence 1234 izledim bunuda izlemenizi tafsiye ederim arkadaşlar sıkılmassınız inarım çünku heycan çok
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bence izlemeye değer )
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heyecan ile bekliyorum
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