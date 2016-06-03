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Sokak Köpekleri Bal ile Betty

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Sokak Köpekleri Bal ile Betty
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Fedai Çakır'ın yazıp yönettiği film, sokak köpeklerinin tek ihtiyacının sevgi olduğunu, sahiplenilmesi ve sokağa terk edilmemeleri gerektiğini anlatıyor.

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