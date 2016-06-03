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Sokak Köpekleri Bal ile Betty
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Filmi Oyla :
- Tür :Aile
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :3 Haziran 2016
- Senarist :
- Oyuncular :
- Müzik :
Filmin Konusu
Fedai Çakır'ın yazıp yönettiği film, sokak köpeklerinin tek ihtiyacının sevgi olduğunu, sahiplenilmesi ve sokağa terk edilmemeleri gerektiğini anlatıyor.
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