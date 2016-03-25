Sinema>Film Arşiv > Sol Şerit
Sol Şerit
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Macera
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Mart 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Çocukluktan beri birbirinden ayrılmayan üç arkadaş Cem, Barış ve Volkan; Cem’in düğünü için Ankara’dan Denizli’ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan aksilikler başlar. Arabaları çalınan, bu yetmezmiş gibi peşlerine takılan mafyadan kaçmaya çalışan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikayesine eşlik edecektir. Bu yol hikayesinin sonu bir düğüne mi yoksa bir bilinmeze mi çıkacaktır...
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
-
Fragmanı izlemek bile zaman kaybı!.. Gidip sinemada izlenirmi ?
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.