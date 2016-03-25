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Sol Şerit

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Fragmanlar


Sol Şerit
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çocukluktan beri birbirinden ayrılmayan üç arkadaş Cem, Barış ve Volkan; Cem’in düğünü için Ankara’dan Denizli’ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan aksilikler başlar. Arabaları çalınan, bu yetmezmiş gibi peşlerine takılan mafyadan kaçmaya çalışan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikayesine eşlik edecektir. Bu yol hikayesinin sonu bir düğüne mi yoksa bir bilinmeze mi çıkacaktır...

Galeri

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Yorumlar

  • Fragmanı izlemek bile zaman kaybı!.. Gidip sinemada izlenirmi ?

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Oyuncular ve ekip

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