Clancy, kızının ölümünden sonra emekli olan, evliliği sona eren ve sıradışı yeteneklere sahip bir adamdır. Münzevi bir yaşamın içinde; geçmişten gelen gizemli ve acı dolu olayların hesaplaşmasını yaşarken, geleceği görme ve psişik yeteneklerini yaşamından uzak tutmaya çalışıyordur. Ancak FBI Özel Ajanı Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) ve Joe´nun genç ve şüpheci ortağı Katherine Cowles (Abbie Cornish), korkunç bir seri cinayet davasının çözümü için ondan başka kimsenin kendilerine yardım edemeyeceğine karar verirler. Clancy’i davaya destek olması için ikna etmeye giderler ancak bu konuda kesinlikle FBI’la çalışmayacağını söyler. Ancak ziyaret sırasında Katherine’in geleceğiyle ilgili bazı görüntüler gören Clancy, fikrini değiştirir ve ekibe dahil olur. Clancy ve ekibin karşısında ise psişik güç konusunda baş etmekle zorlanacakları, zeki ve çok tehlikeli bir katil olan Charles Ambrose (Colin Farrell) vardır.