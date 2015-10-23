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Solace

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Fragmanlar


Solace
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Clancy, kızının ölümünden sonra emekli olan, evliliği sona eren ve sıradışı yeteneklere sahip bir adamdır. Münzevi bir yaşamın içinde; geçmişten gelen gizemli ve acı dolu olayların hesaplaşmasını yaşarken, geleceği görme ve psişik yeteneklerini yaşamından uzak tutmaya çalışıyordur. Ancak FBI Özel Ajanı Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) ve Joe´nun genç ve şüpheci ortağı Katherine Cowles (Abbie Cornish), korkunç bir seri cinayet davasının çözümü için ondan başka kimsenin kendilerine yardım edemeyeceğine karar verirler. Clancy’i davaya destek olması için ikna etmeye giderler ancak bu konuda kesinlikle FBI’la çalışmayacağını söyler. Ancak ziyaret sırasında Katherine’in geleceğiyle ilgili bazı görüntüler gören Clancy, fikrini değiştirir ve ekibe dahil olur. Clancy ve ekibin karşısında ise psişik güç konusunda baş etmekle zorlanacakları, zeki ve çok tehlikeli bir katil olan Charles Ambrose (Colin Farrell) vardır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • kesinlikle harikaydı. sonu daha şaşırtıcı olabilirdi

  • film güzeldi. oldukça sürükleyici ve heyecanlıydı. bence izlenmeli puan 7.4 .iyi seyirler

  • Berbat bir filmdi.yazık oldu psrama zamanıma.hollywood bitmiş.

  • vizyondaki filmlere kıyaslandığında gidilebilir. en azından Anthony Hopkins var )

  • İzlenmesi gereken süper bir film. Özellikle müzikleri çok güzel mutlaka gidin

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Oyuncular ve ekip

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