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Soluksuz Gece

Nuit blanche

0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Soluksuz Gece
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Uyuşturucu satma işinde çalışan Vincent'a bir gece bir tuzak kurulur ve genç adam yakayı ele verir. Kendisine tuzak kuran adamlarsa aslında polistir. İşin içine gece kulübü sahibi, güçlü patronlar karışır; Vincent gereken parayı bulamazsa oğlunu öldürmekle tehdit ederler. Bu gece işi her zamankinden daha da zordur.

Galeri

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Yorumlar

  • paranıza yazık arkadaşlar.

  • avrupa sineması fakat şansı yok bizde.

  • kötü bir film. bu puanı alması bile fazla.

  • sinemada vakit harcamaya değömez bence

  • dvdsini alıp izlerim.

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Oyuncular ve ekip

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