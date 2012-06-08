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Soluksuz Gece
Nuit blanche
0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 5.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Belçika, Fransa, Lüksemburg
- Gösterim Tarihi :8 Haziran 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
- Dağıtıcı :M3
Filmin Konusu
Uyuşturucu satma işinde çalışan Vincent'a bir gece bir tuzak kurulur ve genç adam yakayı ele verir. Kendisine tuzak kuran adamlarsa aslında polistir. İşin içine gece kulübü sahibi, güçlü patronlar karışır; Vincent gereken parayı bulamazsa oğlunu öldürmekle tehdit ederler. Bu gece işi her zamankinden daha da zordur.
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Yorumlar
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paranıza yazık arkadaşlar.
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avrupa sineması fakat şansı yok bizde.
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kötü bir film. bu puanı alması bile fazla.
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sinemada vakit harcamaya değömez bence
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dvdsini alıp izlerim.
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