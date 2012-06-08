Soluksuz Gece

Uyuşturucu satma işinde çalışan Vincent'a bir gece bir tuzak kurulur ve genç adam yakayı ele verir. Kendisine tuzak kuran adamlarsa aslında polistir. İşin içine gece kulübü sahibi, güçlü patronlar karışır; Vincent gereken parayı bulamazsa oğlunu öldürmekle tehdit ederler. Bu gece işi her zamankinden daha da zordur.