Somuncu Baba: Aşkın Sırrı
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :1 Nisan 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Somuncu Baba: Aşkın Sırrı filminde genç bir dervişin ilahi aşkı arayışı ve bu uğurdaki zorlu mücadelesi, epik bir dil ve anlatım ile sevda, ayrılık, sabır ve tevazu gibi temalar üzerinden işleniyor. Film aynı zamanda Somuncu Baba´nın aşkı arama yolunda Hicaz´dan Şam´a ve Bursa´dan Aksaray´a uzanan hikâyesiyle bir yol filmi olma özelliği de taşıyor.
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Yorumlar
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ekmeği ateş dervişi aşk pişirir hakıkı aşk ilahi aşktır bu film bunu guzel bır şekilde ifade etmiş emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum allah raz olsun boyle projeler ile özümüzü tanıma ve idrak etme şerefine nail olacağımızı düşünüyorum
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kesinlikle harika
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bitmeyen müzik ve sığ bir senaryosuna rağmen ailecek gidilebilecek bir film
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İlahi aşkı tadarım iman gücüm artar diyerekten gıttıgm bir filmde resmen uyuyacaktım o kadar sıkıcı o kadar yavas ılerlıyordu kı ortada bır konu yok sır desen o sıra nasıl erısıldıgı guzel ıslenmemıs. Ordan oraya gıdıp durdu somuncu baba ama ordakı cektıklerı Allaha askını nasıl artırdıgı bunlar hıcc ıslenmemıs.Fılm resmen bosa vakıt ve para kaybı....ha bır de boyle bır konusu olan fılmde somuncu babanım esı olan kızın basının acık olması bana cıdden tuhaf geldı
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Aşkın sırrını öğrenmek isteyenlerin görmesi gereken bir film.