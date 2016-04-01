Somuncu Baba: Aşkın Sırrı filminde genç bir dervişin ilahi aşkı arayışı ve bu uğurdaki zorlu mücadelesi, epik bir dil ve anlatım ile sevda, ayrılık, sabır ve tevazu gibi temalar üzerinden işleniyor. Film aynı zamanda Somuncu Baba´nın aşkı arama yolunda Hicaz´dan Şam´a ve Bursa´dan Aksaray´a uzanan hikâyesiyle bir yol filmi olma özelliği de taşıyor.