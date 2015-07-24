Aktris Cathy mesleki olarak pek parlak bir süreçten geçmemektedir. Yazar Jamie’nin şansı ise oldukça iyidir. Yazdığı kitap bestseller olunca ikilinin aralarındaki denge de ufak ufak bozulmaya başlar. İçerlemeler, hınçlanmalar, aldatmalar derken bildik nedenlerle ilişki dağılmaya başlar. Filmin en önemli özelliği, hikâyenin ters bir zamanlamayla ikisi tarafından ayrı ayrı birbirini takip eden şarkılarla anlatılması.