Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Son 5 Yıl - The Last Five Years
Paylaş

Son 5 Yıl

The Last Five Years

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Son 5 Yıl
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Aktris Cathy mesleki olarak pek parlak bir süreçten geçmemektedir. Yazar Jamie’nin şansı ise oldukça iyidir. Yazdığı kitap bestseller olunca ikilinin aralarındaki denge de ufak ufak bozulmaya başlar. İçerlemeler, hınçlanmalar, aldatmalar derken bildik nedenlerle ilişki dağılmaya başlar. Filmin en önemli özelliği, hikâyenin ters bir zamanlamayla ikisi tarafından ayrı ayrı birbirini takip eden şarkılarla anlatılması.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Son 5 Yıl filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Son 5 Yıl filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir