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Son 5 Yıl
The Last Five Years
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Müzikal, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :24 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Aktris Cathy mesleki olarak pek parlak bir süreçten geçmemektedir. Yazar Jamie’nin şansı ise oldukça iyidir. Yazdığı kitap bestseller olunca ikilinin aralarındaki denge de ufak ufak bozulmaya başlar. İçerlemeler, hınçlanmalar, aldatmalar derken bildik nedenlerle ilişki dağılmaya başlar. Filmin en önemli özelliği, hikâyenin ters bir zamanlamayla ikisi tarafından ayrı ayrı birbirini takip eden şarkılarla anlatılması.
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