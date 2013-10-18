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Son Aşk
Mr. Morgan's Last Love
0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Almanya, Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :18 Ekim 2013
- Süre :116 dk.
Filmin Konusu
Pauline otobüste kendisine yardım eli uzattığı günden sonra inatçı, yorgun Matthew Morgan bir kez daha mutlulukla tanışır. Genç kadının içten yaklaşımı ve asla yitirmediği iyimserliği ile yaşlı ayakları adeta yerden kesilen sessiz öğretmen, eşsiz bir yaşam öğrencisine dönüşür. Çift, bir arada olmanın ve ailenin anlamını keşfeder.
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Yorumlar
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güzel bi filme benziyoda çok yerde oynamıyo galiba
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fragmanı hoşuma gitti
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