Son Ayin Bölüm 2

Nell, gözlerini açtığında kendini bir ormanın içinde bulur. Kısa süreli hafıza kaybı yaşamıştır. Hatırladığı tek şey tüm ailesini yitirmenin acısıdır. Terapist Frank Merle, Nell’in yaşadığı kulübeye taşınır ve birlikte geçmişi unutup yeni bir hayata başlamaya çalışırlar. Hayatını altüst eden şeytani ruh bir kez daha Nell’in karşısına çıkacaktır.