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Son Ayin Bölüm 2
The Last Exorcism Part II
3 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.0 / 10
- Filmin Puanı : 5.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :88 dk.
Filmin Konusu
Nell, gözlerini açtığında kendini bir ormanın içinde bulur. Kısa süreli hafıza kaybı yaşamıştır. Hatırladığı tek şey tüm ailesini yitirmenin acısıdır. Terapist Frank Merle, Nell’in yaşadığı kulübeye taşınır ve birlikte geçmişi unutup yeni bir hayata başlamaya çalışırlar. Hayatını altüst eden şeytani ruh bir kez daha Nell’in karşısına çıkacaktır.
Galeri
Yorumlar
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çok sıkıcıydı ilk filmin yanından bile geçemez vakit kaybından başka bir şey değil.
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kimse beğenmedi mi bu filmi. yorumlar kötü ama ben yine de gitmek istiyorum
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artık bu konu sıktı
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3.9 çok bile
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imdb puanına bakılırsa beklenenleri vermemiş
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