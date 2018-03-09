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Son Bir Dans

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Son Bir Dans
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Filmin Konusu

Genç bir iş kadını olan Özlem ve eşi Tolga görünüşte birbirini seven bir çifttir. Özlem, aslında eşinin en yakın arkadaşı olan Emre ile evlilik dışı bir ilişki sürdürmektedir. Bu ilişki Emre’nin Özlem’e yazdığı ateşli bir mektupta ortaya çıkar. Zamanla Özlem, Tolga ve Emre, yaşadıkları olaylar üzerinden arkadaşlık ve aşk kavramlarını sorgulamak zorunda kalacaktır. Bu üç tutkulu karakter, bu duygusal karmaşaya boyun eğecek midir? Bu duygusal karmaşanın sonu nereye varacaktır?

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