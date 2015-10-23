Son Cadı Avcısı
The Last Witch Hunter
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Ekim 2015
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
Modern dünya bünyesinde birçok gizem bulunduruyor, ancak en şaşırtıcı gizem dünya üzerine Kara Ölümü getirecek acımasız cadıların aramızda yaşayıp yaşamadığıdır. Cadı avcısı orduları, yüzyıllarca doğa üstü düşmanlarına karşı dünyanın her yerinde savaştı. Cesur bir savaşçı olan Kaulder, Kraliçe Cadı’yı ve onun takipçilerini katletmeyi başarır. Ölümünden hemen önce KRALİÇE, Kaulder’i ölümsüzlüğü ile lanetler, karısı ve çocuklarıyla ebediyen ayırır. Bugün Kaulder, türünün kalan tek örneğidir ve yüzyıllarını cadıları avlayarak geçirmiştir. Ancak Kaulder’e farkettirmeden, Kraliçe Cadı katilinden intikamını almak için dirilir ve insan ırkının geleceğini belirleyecek olan savaş başlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Oyuncu kadrosu "diesel" farkıyla görsel effect düzeyi oldukça yüksek, akıcı sıkılmadan izleyebileceğiniz hatta 2nci filmi ne zaman çıkacak diye düşünebileceğiniz bir yapım. ;o) - Başarılı 10\8
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Bilindik senaryo ama görsel effect cok ii.
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vin diesel gibi kaliteli bi aktörün rol aldığı sinema filmi hakkında yapılacak tek yorum tek kelimeyle süper bi yapım olmuş demektir
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İdare eder haftasonu gidilebilir, görsel efekli standart amerikan aksiyon filmi, daha güzel cadılı vampirli filmler izlemiştim.
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guzel bir filmdi, macera ve aksiyon olarak kaliteliydi. beklediğimden fazlasini buldum. kesinlikle film severlerin izlemesi gerekir. puanım 7