Son Cadı Avcısı

Modern dünya bünyesinde birçok gizem bulunduruyor, ancak en şaşırtıcı gizem dünya üzerine Kara Ölümü getirecek acımasız cadıların aramızda yaşayıp yaşamadığıdır. Cadı avcısı orduları, yüzyıllarca doğa üstü düşmanlarına karşı dünyanın her yerinde savaştı. Cesur bir savaşçı olan Kaulder, Kraliçe Cadı’yı ve onun takipçilerini katletmeyi başarır. Ölümünden hemen önce KRALİÇE, Kaulder’i ölümsüzlüğü ile lanetler, karısı ve çocuklarıyla ebediyen ayırır. Bugün Kaulder, türünün kalan tek örneğidir ve yüzyıllarını cadıları avlayarak geçirmiştir. Ancak Kaulder’e farkettirmeden, Kraliçe Cadı katilinden intikamını almak için dirilir ve insan ırkının geleceğini belirleyecek olan savaş başlar.