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Son Cadı Avcısı

The Last Witch Hunter

2 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Son Cadı Avcısı
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (25 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Modern dünya bünyesinde birçok gizem bulunduruyor, ancak en şaşırtıcı gizem dünya üzerine Kara Ölümü getirecek acımasız cadıların aramızda yaşayıp yaşamadığıdır. Cadı avcısı orduları, yüzyıllarca doğa üstü düşmanlarına karşı dünyanın her yerinde savaştı. Cesur bir savaşçı olan Kaulder, Kraliçe Cadı’yı ve onun takipçilerini katletmeyi başarır. Ölümünden hemen önce KRALİÇE, Kaulder’i ölümsüzlüğü ile lanetler, karısı ve çocuklarıyla ebediyen ayırır. Bugün Kaulder, türünün kalan tek örneğidir ve yüzyıllarını cadıları avlayarak geçirmiştir. Ancak Kaulder’e farkettirmeden, Kraliçe Cadı katilinden intikamını almak için dirilir ve insan ırkının geleceğini belirleyecek olan savaş başlar.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Oyuncu kadrosu "diesel" farkıyla görsel effect düzeyi oldukça yüksek, akıcı sıkılmadan izleyebileceğiniz hatta 2nci filmi ne zaman çıkacak diye düşünebileceğiniz bir yapım. ;o) - Başarılı 10\8

  • Bilindik senaryo ama görsel effect cok ii.

  • vin diesel gibi kaliteli bi aktörün rol aldığı sinema filmi hakkında yapılacak tek yorum tek kelimeyle süper bi yapım olmuş demektir

  • İdare eder haftasonu gidilebilir, görsel efekli standart amerikan aksiyon filmi, daha güzel cadılı vampirli filmler izlemiştim.

  • guzel bir filmdi, macera ve aksiyon olarak kaliteliydi. beklediğimden fazlasini buldum. kesinlikle film severlerin izlemesi gerekir. puanım 7

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Oyuncular ve ekip

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