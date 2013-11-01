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Son Durak

Fruitvale Station

2 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Son Durak
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

22 yaşındaki Oscar Grant hayatıyla ilgili yeni kararlar alır. Yılbaşı gecesi arkadaşları ve eşiyle eğlenmek üzere şehir merkezine giden Oscar Grant, çok ani gelişen bir olay sonucunda polis tarafından tartaklanır ve vurularak öldürülür. Oscar’ın ani ölümü hem yakın çevresini hem de tüm Amerika’yı derinden sarsan bir olay olacaktır.

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Yorumlar

  • konu o kadar iyi işlenmişki. yönetmeni tebrik etmek lazım. başrol oyuncusu çok başarılıydı. insanı derinden sarsan bi senaryo. sinemadan çıkınca etkisinden kurtulamadığınız filmlerden biri

  • imdb puanını hak eden bi film. izleme fırsatınız olursa memnun kalacağınız kesin

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Oyuncular ve ekip

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