22 yaşındaki Oscar Grant hayatıyla ilgili yeni kararlar alır. Yılbaşı gecesi arkadaşları ve eşiyle eğlenmek üzere şehir merkezine giden Oscar Grant, çok ani gelişen bir olay sonucunda polis tarafından tartaklanır ve vurularak öldürülür. Oscar’ın ani ölümü hem yakın çevresini hem de tüm Amerika’yı derinden sarsan bir olay olacaktır.