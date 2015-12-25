Usta yönetmen Stephen Frears imzalı "Son Efsane / The Program", üst üste 7 kez kazandığı Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğuyla dünyaca ünlü bir efsaneye dönüşen ve yıllar sonra doping kullandığını itiraf eden Lance Armstrong´un skandallarla dolu gerçek öyküsünü anlatıyor.