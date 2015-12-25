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Son Efsane

The Program

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Fragmanlar


Son Efsane
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Usta yönetmen Stephen Frears imzalı "Son Efsane / The Program", üst üste 7 kez kazandığı Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğuyla dünyaca ünlü bir efsaneye dönüşen ve yıllar sonra doping kullandığını itiraf eden Lance Armstrong´un skandallarla dolu gerçek öyküsünü anlatıyor.


Filmin Eleştrisi




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