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Son Efsane
The Program
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Spor
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa, İngiltere
- Gösterim Tarihi :25 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Usta yönetmen Stephen Frears imzalı "Son Efsane / The Program", üst üste 7 kez kazandığı Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğuyla dünyaca ünlü bir efsaneye dönüşen ve yıllar sonra doping kullandığını itiraf eden Lance Armstrong´un skandallarla dolu gerçek öyküsünü anlatıyor.
Filmin Eleştrisi
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