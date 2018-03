Son Macera

Oscar ödüllü Morgan Freeman, ("Million Dollar Baby"), Michael Caine ("The Cider House Rules," "Hannah ve Her Sisters") ve Alan Arkin ("Little Miss Sunshine") yani Willie, Joe ve Al, hayatları boyunca yakın arkadaş olmuş bir üçlüdür. Zach Braff'ın yönetmenliğindeki bu komedi filminde, emeklilik fonları kurumsal bir kazaya kurban gittiğinde, hayatlarında ilk defa, dürüst ve ahlaklı yaşamlarından ayrılmaya karar verirler. Umutsuzca faturalarını ödemeye çalışan ve sevdiklerini hayal kırıklığına uğratmak istemeyen bu üçlü, tüm riski üstlenerek, paralarını alıp kaçmak için bir bankanın kapısını çalarlar.