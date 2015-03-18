Son Mektup

Çanakkale savaşı sırasında filizlenen bir aşkın ve tam 40 yıl sonra adresine ulaşan satırların hikâyesi. Gönüllü olarak Çanakkale’ye giden ve orada birbirleriyle tanışan Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem ile Nihal Hemşire, bir yandan savaşın zorlu şartlarında koştururken, diğer yandan da Fuat isminde kimsesiz bir çocuğu korumak için birlikte mücadele etmeye başlarlar. İngilizlerin bir hava baskınında Salih Yüzbaşı’nın ona yardımı sayesinde kurtulan kimsesiz çocuk Fuat, Nihal Hemşire’nin kanatları altına sığınarak, onların daha da yakınlaşmasına vesile olur.