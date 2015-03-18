Son Mektup
- IMDB Puanı : 4.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Savaş, Tarih
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :18 Mart 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Çanakkale savaşı sırasında filizlenen bir aşkın ve tam 40 yıl sonra adresine ulaşan satırların hikâyesi. Gönüllü olarak Çanakkale’ye giden ve orada birbirleriyle tanışan Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem ile Nihal Hemşire, bir yandan savaşın zorlu şartlarında koştururken, diğer yandan da Fuat isminde kimsesiz bir çocuğu korumak için birlikte mücadele etmeye başlarlar. İngilizlerin bir hava baskınında Salih Yüzbaşı’nın ona yardımı sayesinde kurtulan kimsesiz çocuk Fuat, Nihal Hemşire’nin kanatları altına sığınarak, onların daha da yakınlaşmasına vesile olur.
Galeri
Yorumlar
-
Bizim türk filmi yapımcı-oyuncuları Filmleri çıktığında sosyal medyada,forumlarda, burada yalandan ""çok süper, muhteşem ötesi" yazıp insanları manipule edip para kazanmaya çalışacağına ,o zekalarını adam gibi film yapmaya harcasalar daha mantıklı olur. Baba parasıyla ,eğitimsiz senarist-yönetmen olunursa tabi doğal sonuç..
-
Vizyona giren filmlere gitmeye özen gösteririm, destek olmak icin özellikle Türk yapimi filmlere giderim. Üzülerek belirtiyorum, gerçekten şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi bu kadar basit ele alinmamaliydi. Yerli yapim filmlere her zaman sonuna kadar destek veririm ama yeri geldiginde de elestirmek lazim!
-
Bu filmin 18 martta vizyona girmesini kınıyorum böyle basit böyle rezil bir maddi kaygı olamaz öncelikle bunu söylemek gerek ayrıca Türkler film yapamaz diyen arkadaş! Senin kafadaki insanlar yüzünden filmler izlenmiyor ve amerikada çekilen dandik bir filmin bütçesinin 50 de 1 ine oscarlık film mi bekliyorsun
-
Canakkale Zaferindeki en kilit noktalardan biri olan Conk Bayirinda Ataturk\'un basarilarindan hic bahsetmeyerek tarafliligini ortaya koymus rezalet film. Gitmeyin para kazandirmayin!
-
Arkadaşlar film çanakkalede yaşanan bir aşk hikayesi lütfen olaya siyasi yorumlar yapmayın.