Son Portre

Usta oyuncu Stanley Tucci'nin yönettiği film, (Armie Hammer'ın canlandırdığı) Amerikalı genç romancı James Lord'un Giacometti'yi 1960'larda, Paris'teki stüdyosunda ziyaretiyle başlıyor. Giacometti, portresini çizmek için yazarı birkaç saat daha kalmaya ikna ediyor. Birkaç saat, birkaç güne, birkaç haftaya uzarken Lord ile Giacometti stüdyodan yakındaki meyhaneye de uğrayarak dostluklarını pekiştiriyor.