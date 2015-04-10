Son Savaş: Aşk

Jay Fennel, denizin dibinde gerçekleştirilen arkeolojik bir kazıda, antik bir yüzüğü çıkartmaya çalışırken kaza geçirir ve komaya girer. Bu arada yüzüğün gücü onu, 1778 yılına Hindistan´a götürür. Orada tıpatıp kendisine benzeyen komutan James Stewart´ın yerine geçer. Bu esnada İngilizler Hindistan´ı ele geçirmek üzeredir ve savaş devam ediyordur. Hint saflarında çarpışan Tulaja ile yolları kesişen James, imkansız bir aşkın peşine düşer.