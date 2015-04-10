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Son Savaş: Aşk

The Lovers

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Fragmanlar


Son Savaş: Aşk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jay Fennel, denizin dibinde gerçekleştirilen arkeolojik bir kazıda, antik bir yüzüğü çıkartmaya çalışırken kaza geçirir ve komaya girer. Bu arada yüzüğün gücü onu, 1778 yılına Hindistan´a götürür. Orada tıpatıp kendisine benzeyen komutan James Stewart´ın yerine geçer. Bu esnada İngilizler Hindistan´ı ele geçirmek üzeredir ve savaş devam ediyordur. Hint saflarında çarpışan Tulaja ile yolları kesişen James, imkansız bir aşkın peşine düşer.

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