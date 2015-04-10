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Son Savaş: Aşk
The Lovers
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- IMDB Puanı : 4.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Avustralya, Belçika, Hindistan
- Gösterim Tarihi :10 Nisan 2015
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Jay Fennel, denizin dibinde gerçekleştirilen arkeolojik bir kazıda, antik bir yüzüğü çıkartmaya çalışırken kaza geçirir ve komaya girer. Bu arada yüzüğün gücü onu, 1778 yılına Hindistan´a götürür. Orada tıpatıp kendisine benzeyen komutan James Stewart´ın yerine geçer. Bu esnada İngilizler Hindistan´ı ele geçirmek üzeredir ve savaş devam ediyordur. Hint saflarında çarpışan Tulaja ile yolları kesişen James, imkansız bir aşkın peşine düşer.
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