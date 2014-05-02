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Son Üç Gün

3 Days to Kill

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Son Üç Gün
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tehlikeli gizli servis ajanı Ethan Runner yakalandığı ölümcül hastalık nedeniyle eski eşi ve kızıyla daha sıcak bir ilişki kurmaya çalışmaktadır. Bu arada tamamlaması gereken son bir görev vardır. Bu görev onun yaşaması için son bir şanstır fakat karşısında azılı teröristler ve zorlu bir yol vardır.

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Yorumlar

  • Aman aman bir film degildi ama vakit grcirmek icin izlenebilir, 6 fazla bu filme 5 yeter bence 10 uzeinden...

  • Başarılı bir çalışma. Filmin ritmi zaman zaman aksasa da genelde ailesel değerlerle casusluk filmi klişelerini iyi harmanlayan bir yapıt.

  • izledim biraz fazla uzun ama seyredilebilir bir film olmuş. aksiyon sahnesi çok fazla değil ,

  • daha çok sinema filmi diilde televizyon filmi gibi

  • kevin kostner da yaşlanmayanlardan

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Oyuncular ve ekip

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