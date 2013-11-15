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Sona Doğru

All Is Lost

1 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sona Doğru
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hint Okyanusu’nda tek başına derin bir yolculuğa çıkan ismini bilmediğimiz bir adamın 12 metrelik teknesi zarar görür ve aniden su almaya başlar.


Navigasyon aletleri ve telsiz ekipmanı bozulan adam bilmeden şiddetli bir fırtınaya doğru yol almaktadır. Teknesinin zarar gören bölümünü tamir etmekte her ne kadar başarılı olsa da edindiği denizcilik bilgisi ve gücü onu fırtınadan kurtarmaya yetecek midir?

Galeri

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Yorumlar

  • Harika bir filmdi

  • HİÇ KONUŞMA YOK....90 DAKİKA NE OLACAK DİYE BEKLENİYOR...SONU .....***

  • keesınlıkle ızlemek ıcın dort gozle beklyıorum bu tarz baska fılım varmı yasam mucadelelı pı harıc

  • Sirf suraya yorum yaziyim diye filmin yarisinda uye oldum. Hayatimda daha sikici bi filme hic gitmemistim. Hangi kafayla 7 civari puanalr almis bu film. 2 saatim copte

  • güzel konu eminim iyi bi filmdir imdp puanı yüksekmiş merak uyandırıcı

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Oyuncular ve ekip

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