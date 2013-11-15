Sona Doğru

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All Is Lost
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :15 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Hint Okyanusu’nda tek başına derin bir yolculuğa çıkan ismini bilmediğimiz bir adamın 12 metrelik teknesi zarar görür ve aniden su almaya başlar.
Navigasyon aletleri ve telsiz ekipmanı bozulan adam bilmeden şiddetli bir fırtınaya doğru yol almaktadır. Teknesinin zarar gören bölümünü tamir etmekte her ne kadar başarılı olsa da edindiği denizcilik bilgisi ve gücü onu fırtınadan kurtarmaya yetecek midir?
Galeri
Yorumlar
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Harika bir filmdi
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HİÇ KONUŞMA YOK....90 DAKİKA NE OLACAK DİYE BEKLENİYOR...SONU .....***
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keesınlıkle ızlemek ıcın dort gozle beklyıorum bu tarz baska fılım varmı yasam mucadelelı pı harıc
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Sirf suraya yorum yaziyim diye filmin yarisinda uye oldum. Hayatimda daha sikici bi filme hic gitmemistim. Hangi kafayla 7 civari puanalr almis bu film. 2 saatim copte
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güzel konu eminim iyi bi filmdir imdp puanı yüksekmiş merak uyandırıcı