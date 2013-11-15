Sona Doğru

Hint Okyanusu’nda tek başına derin bir yolculuğa çıkan ismini bilmediğimiz bir adamın 12 metrelik teknesi zarar görür ve aniden su almaya başlar.



Navigasyon aletleri ve telsiz ekipmanı bozulan adam bilmeden şiddetli bir fırtınaya doğru yol almaktadır. Teknesinin zarar gören bölümünü tamir etmekte her ne kadar başarılı olsa da edindiği denizcilik bilgisi ve gücü onu fırtınadan kurtarmaya yetecek midir?