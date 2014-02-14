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Sonsuz Aşk

Endless Love

0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sonsuz Aşk
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Genç bir kadın olan Jade, sorunlu bir geçmişi olan David’den etkilenir. David de ona sırılsıklam aşık olur. İlişkileri Jade’in babasının kızını David’den uzaklaştırma çabalarıyla çatışır. Bu arada annesi, ilişkilerinin gelişmesini teşvik etmektedir ve babasını uyarır. Unutulmaz yaz mevsimi boyunca iki genç aşık mantığa meydan okuyacak ve güçlü tutkularının geleceklerine birlikte karar vermesini sağlayacaklardır.

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Yorumlar

  • iimiş....

  • bu konuyu çok görmedik mi hala neyin filmi bu? zengin güzel kız fakir çocuk kızının oğlandan uzaklaşmasını isteyen baba... bu konunun farklı ve gerçekten iyi bi versiyonunu izlemek isteyenlere the notebook filmini öneriyorum

  • bence 5.5 puan çok bile

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Oyuncular ve ekip

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