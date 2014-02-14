Sonsuz Aşk

Genç bir kadın olan Jade, sorunlu bir geçmişi olan David’den etkilenir. David de ona sırılsıklam aşık olur. İlişkileri Jade’in babasının kızını David’den uzaklaştırma çabalarıyla çatışır. Bu arada annesi, ilişkilerinin gelişmesini teşvik etmektedir ve babasını uyarır. Unutulmaz yaz mevsimi boyunca iki genç aşık mantığa meydan okuyacak ve güçlü tutkularının geleceklerine birlikte karar vermesini sağlayacaklardır.