Sonsuz Aşk

Filmde Fahriye Evcen; kardeşiyle kurduğu düzende, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep karakterini canlandırırken, Murat Yıldırım ise işine bağlı, genç yaşta profesör olan cerrah Can karakteriyle izleyicisiyle buluşacak. İlk bakışta hiçbir ortak noktaları yokmuş gibi görünen, Can ve Zeynep beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına dahil olduklarında, aşılması zor engelleri de beraberinde getiren sonsuz bir aşkın içine düşerler.