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Sonsuz Bir Aşk
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- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Filmde, bir yudumluk hayatı doya doya yaşamaya çalışan kanser hastası Volkan ve Serhan’a yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu kez onlara Özlem Tekin de eşlik ediyor. Kendilerini acımasız zamanın gerisinde ve uçurumun kenarında bulan iki dost, yarının olmadığını biliyorlar ama “Her şeye rağmen yaşamak güzel” deyip bir kez daha düşüyorlar yollara. İstanbul’dan Denizli’ye, Denizli’den Pamukkale’ye bir serüven var önlerinde.
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