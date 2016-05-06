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Sonsuzluk Teorisi

The Man Who Knew Infinity

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Fragmanlar


Sonsuzluk Teorisi
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hindistan'da zor şartlarda yaşamını sürdüren Srinivasa II. Dünya savaşı esnasında Cambridge Üniversitesi'ne kabul edilir ve burada, hocası G.H. Hardy'nin de teşvikiyle matematik teorileri ve kuramlarının önde gelen isimlerinden biri olur.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Harika bir film. Kesinlikle tavsiyedir. Cok cok basarili!

  • Güzel ve etkileyici...

  • Vizyonun en iyisi diyebilirim..

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Oyuncular ve ekip

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