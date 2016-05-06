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Sonsuzluk Teorisi
The Man Who Knew Infinity
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :6 Mayıs 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
Hindistan'da zor şartlarda yaşamını sürdüren Srinivasa II. Dünya savaşı esnasında Cambridge Üniversitesi'ne kabul edilir ve burada, hocası G.H. Hardy'nin de teşvikiyle matematik teorileri ve kuramlarının önde gelen isimlerinden biri olur.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Harika bir film. Kesinlikle tavsiyedir. Cok cok basarili!
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Güzel ve etkileyici...
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Vizyonun en iyisi diyebilirim..
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