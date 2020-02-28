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Sonsuzluk Üzerine

Om det oändliga (About Endlessness)

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Sonsuzluk Üzerine
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Bir papaz, yaşama olan inancını yitirmiştir. Sonuç olarak bir psikiyatra başvurur. Ancak papaz ofise gittiğinde psikiyatrın ofisi kapattığını ve trenine yetişmek üzere olduğunu görür.

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