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Sonsuzluk Üzerine
Om det oändliga (About Endlessness)
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Filmin Konusu
Bir papaz, yaşama olan inancını yitirmiştir. Sonuç olarak bir psikiyatra başvurur. Ancak papaz ofise gittiğinde psikiyatrın ofisi kapattığını ve trenine yetişmek üzere olduğunu görür.
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