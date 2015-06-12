Kahramanımız Şövalye Rusty yenilmez güçlere karşı beklenmedik bir zafer kazanmış ancak kaybedenler tarafından sahtekarlıkla suçlandığı için başı derde girmiştir. Sonuçta kral tarafından ünvanı ve kalesi elinden alınır. Rusty hem kendi durumunu ve onurunu kurtarmak hem de onu tahttan indirmek isteyen düşmanlarına karşı arkadaşlarıyla birlikte harekete geçer.