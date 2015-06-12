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Şövalye Rusty

Ritter Rost - Eisenhart & Voll Verbeult (Rusty Knight)

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Fragmanlar


Şövalye Rusty
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Animasyon
  • Yapım Yılı :2014
  • Ülke : Almanya
  • Gösterim Tarihi :12 Haziran 2015
  • Süre :85 dk.

 

Filmin Konusu

Kahramanımız Şövalye Rusty yenilmez güçlere karşı beklenmedik bir zafer kazanmış ancak kaybedenler tarafından sahtekarlıkla suçlandığı için başı derde girmiştir. Sonuçta kral tarafından ünvanı ve kalesi elinden alınır. Rusty hem kendi durumunu ve onurunu kurtarmak hem de onu tahttan indirmek isteyen düşmanlarına karşı arkadaşlarıyla birlikte harekete geçer.

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