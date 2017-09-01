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Şövalye
Chevalier
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Yunanistan
- Gösterim Tarihi :1 Eylül 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Bir grup adam kış sezonu balık avı için yatlarında seyahat etmektedir. Yolculukları sona ermek üzereyken mekanik bir problem yaşanır ve içlerinden birinin önerisiyle o çözülene dek Chevalier adı verilen oyunu oynamaya karar verirler. Vakit öldürmek için başladıkları bu oyun yolculuğun kalan kısmında herkesi etkisi altına alan esaslı bir yarışa dönüşecektir.
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