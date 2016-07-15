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Soygun

Braqueurs

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Fragmanlar


Soygun
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yanis ve çetesi için her şey yolunda gitmektedir. Soygunlar sorunsuzdur ama çetede yine de bir huzursuzluk vardır: Yanis'in kardeşi Amine payına düşenden memnun değildir. Amine, büyük bir soygunda kullanılan bir silahtan kurtulmak yerine onu satar. Ancak silahı bir uyuşturucu çetesi almıştır ve silah yüzünden başları derde girince, Yanis'i onlar için bir soygun yapmak zorunda bırakırlar. Soygundan sonra Yanis çaldıkları milyonlarca dolarlık uyuşturucuyla ilgilenmemesine rağmen bu çeteyle iş yapmak yine de bela getirir. Artık başta annesi ile bomba uzmanı Eric'in eşi olmak üzere bütün sevdikleri için tehlike çanları çalmaktadır. Yanis, sevdiklerini canı pahasına korumaya çalışırken silahlar hiç susmayacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • istanbul da sadece iki sinemada vizyonda, neden acaba, film mi kaliteli değil , nedir anlamadım. Keşke bir çok sinemada olsaydı da rahat gidebilseyik . interesting )

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