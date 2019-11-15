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Söz Vermiştin

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Söz Vermiştin
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Filmin Konusu

Söz Vermiştin, açtığı sosyal medya hesabı vesilesiyle okul döneminden arkadaşı Lilyan ile hayatı yeniden kesişen müzik yapımcısı Nesim'in hikâyesini anlatıyor. Müzik yapımcısı Nesim, okul yıllarından tanıdığı Lilyan'la, yeni keşfetmeye başladığı sosyal medyada karşılaşır. Bu tesadüfi karşılaşma kısa zamanda büyük bir aşka dönüşür. Hızla gelişen Lilyan ve Nesim'in tutkulu aşkı, hayatın gerçekleriyle dolu sürprizlere gebedir.

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