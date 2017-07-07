Spark: Bir Uzay Macerası

On üç yıl önce, güç sevdalısı General Zhong, Bana Gezegeni'nin denetimini ele geçirdi ve süreç içinde parçalara ayırdı. Şimdi yüzlerce parçaya ayrılmış olan Bana, şeytani lordu Zhong tarafından katı bir şekilde yönetilmektedir. Spark, genç bir maymun ve arkadaşları; Vix, savaşa hazır bir tilki ve Chunk, teknoloji meraklısı bir domuz. Spark, Zhong'un karadelik yaratma gücüne sahip ve Kraken olarak bilinen dev bir uzay canavarını yakalayarak evreni ele geçirmeyi planladığı öğrenir. Zhong, Kraken'in gücünü kullanmayı başarırsa, tarihin en ölümcül silahını eline geçirmiş olacak ve onu durdurmak Spark ve arkadaşlarının sorumluluğunda olacaktır. Spark'ın yolculuğu, onu ölümcül tehlikelerle karşı karşıya bırakacak ve gerçek kimliğinin sırrını keşfedeceği evrenin en uzak noktalarına götürecektir.