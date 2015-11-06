Spectre’de Bond’un geçmişinden gelen şifreli bir mesaj, onu tehditkar bir organizasyonu açığa çıkarmaya sürükler. M, gizli servisi ayakta tutmak için politik güçlere karşı mücadele verirken, Bond da Spectre’in ardındaki korkunç gerçeği açığa çıkarmak için uğraş vermektedir.