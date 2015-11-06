Spectre
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :6 Kasım 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Spectre’de Bond’un geçmişinden gelen şifreli bir mesaj, onu tehditkar bir organizasyonu açığa çıkarmaya sürükler. M, gizli servisi ayakta tutmak için politik güçlere karşı mücadele verirken, Bond da Spectre’in ardındaki korkunç gerçeği açığa çıkarmak için uğraş vermektedir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Herzamanki o merak ve endişeyi sonuna kadar hissettiriyo, izlenmeli
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Giristeki sarkiyi bile begenmeyen var. Dinledigim en muhtesem soundtracklerden. Film de sıkıcı filan asla degil. Gayet surukleyici ve iyi baya. Nasil yorum yapiyorlar sasiyorum bazen.
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İlk bölüm inanılmazdı en iyi bond filmi dedim.Ama ikinci bölüm skyfall ve Casino Royaldeki gibi değildi. Sıkılmadan izlenecek bir film.
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İzlediğim en güzel bond filmlerinden biriydi. Yorumlarda sanki sıkıcı aksiyonu az gibi ifadeler var. Filim oldukça hareketli ve sürükleyiciydi. Oyuncular, kurgu, çalan müzikler , pahallı araçlar, roma , londra mexica city ve daha sayamadığım şehirlerdeki sahneler mukemmeldi. Adamların ilk 10 dakikalık sahnesinin bütçesiyle bizimkiler türkiyede 3-4 film çekiyor. Kesinlikle gidip izlenmeli 10 puan..
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izlenmeye deger bir flim di aksiyon macera vardi muhakkak izleyin .