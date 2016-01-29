Yeni atanan genel yayın yönetmeni Marty Baron 2001 yazında Globe’un başına geçmek üzere Miami’den geldiğinde, ayağının tozuyla Spotlight ekibini, 30 yıl boyunca düzinelerce çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan yerel bir rahip hakkındaki bir makaleyi takip etmekle görevlendirir. Kurbanların avukatı Mitchell Garabedian’la görüşür, çocukken tacize uğramış yetişkinlerle röportaj yapar ve mühürlenmiş mahkeme kayıtlarını açtırmanın peşine düşerler. Böylece, Kilise’nin bu avcı rahipleri sistematik olarak koruyuşunun hiçbirinin hayal bile edemeyeceği ölçüde geniş çaplı olduğu anlaşılır. Kilise yetkililerinin muazzam direnişine rağmen, Globe bu dev ifşa haberini Ocak 2002’de yayınlayarak, dünyada 200’den fazla şehirde de benzer ifşaların yolunu açar.