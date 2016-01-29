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Spotlight

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Fragmanlar


Spotlight
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 8.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yeni atanan genel yayın yönetmeni Marty Baron 2001 yazında Globe’un başına geçmek üzere Miami’den geldiğinde, ayağının tozuyla Spotlight ekibini, 30 yıl boyunca düzinelerce çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan yerel bir rahip hakkındaki bir makaleyi takip etmekle görevlendirir. Kurbanların avukatı Mitchell Garabedian’la görüşür, çocukken tacize uğramış yetişkinlerle röportaj yapar ve mühürlenmiş mahkeme kayıtlarını açtırmanın peşine düşerler. Böylece, Kilise’nin bu avcı rahipleri sistematik olarak koruyuşunun hiçbirinin hayal bile edemeyeceği ölçüde geniş çaplı olduğu anlaşılır. Kilise yetkililerinin muazzam direnişine rağmen, Globe bu dev ifşa haberini Ocak 2002’de yayınlayarak, dünyada 200’den fazla şehirde de benzer ifşaların yolunu açar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Çok ağır ilerleyen bir film festival fimleri tadında

  • Ahahaha inthemersin çok doğru bir tespit

  • Çok merak ediyorum binajsilik olmazsa bu akşam izleyecem yorumumu paylaşırım çıkınca

  • Seyredılebilir bir film ama oscar lık mı bende değil Ancak sıkılmıyacağınız kesin Hatta dinden soğumak mümkün

  • Sinemada izlenecek bi film değil.

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Oyuncular ve ekip

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