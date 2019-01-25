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Squeal
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :79 dk.
- Dağıtıcı :Big Tree Productions, Green Flag Entertainment, Si
- Resmi Sitesi : Official site
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