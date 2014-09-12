Stajyer Mafya

Birol ve Ayhan saf, temiz ve bir o kadar da beceriksiz iki çocukluk arkadaşıdır.

Kahramanlarımız, Birol’un yıllardır sevdiği ama işsiz güçsüz olduğu için onu terk etmiş olan Gamze’nin düğününden çıkışta bir tesadüf sonucu İstanbul’un en büyük mafyasının adamları sanılmış, istemeden bu dünyaya adım atmak zorunda kalmışlardır.

Sloganları “Hayat bir oyunsa bizde jeton çok” olan gençler, bir yandan hayatta kalmaya, bir yandan da bu dünyayı öğrenmeye çalışırlar.