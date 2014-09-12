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Stajyer Mafya

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Stajyer Mafya
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Birol ve Ayhan saf, temiz ve bir o kadar da beceriksiz iki çocukluk arkadaşıdır.

Kahramanlarımız, Birol’un yıllardır sevdiği ama işsiz güçsüz olduğu için onu terk etmiş olan Gamze’nin düğününden çıkışta bir tesadüf sonucu İstanbul’un en büyük mafyasının adamları sanılmış, istemeden bu dünyaya adım atmak zorunda kalmışlardır.
Sloganları “Hayat bir oyunsa bizde jeton çok” olan gençler, bir yandan hayatta kalmaya, bir yandan da bu dünyayı öğrenmeye çalışırlar.

Galeri

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Yorumlar

  • film argo ve küfürden ibaret ne yazik hic gulmedik filmin yarisinda ciktik.paramizda boşa gitti.

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Oyuncular ve ekip

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