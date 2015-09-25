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Stajyer
The Intern
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :25 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :121 dk.
Filmin Konusu
Filmde, De Niro’nun canlandırdığı 70 yaşındaki dul Ben Whittaker, emekliliğin hiç de beklediği gibi olmadığını düşünmektedir. Tekrar iş yaşamına dönmek için fırsat kollarken, Jules Ostin tarafından kurulan ve yönetilen bir moda web sitesinde stajyer olarak işe başlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Cok keyifli bir film tavsiye ederim.
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Klasik bir amerikan filmi. Ama sıkmıyor akıcı ilerliyor, kafa dağıtmak için gidilir. Puanım 7
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