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Stajyer

The Intern

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Stajyer
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Filmde, De Niro’nun canlandırdığı 70 yaşındaki dul Ben Whittaker, emekliliğin hiç de beklediği gibi olmadığını düşünmektedir. Tekrar iş yaşamına dönmek için fırsat kollarken, Jules Ostin tarafından kurulan ve yönetilen bir moda web sitesinde stajyer olarak işe başlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Cok keyifli bir film tavsiye ederim.

  • Klasik bir amerikan filmi. Ama sıkmıyor akıcı ilerliyor, kafa dağıtmak için gidilir. Puanım 7

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Oyuncular ve ekip

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