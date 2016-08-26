Star Trek Sonsuzluk
Star Trek Beyond
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :26 Ağustos 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :122 dk.
Filmin Konusu
Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşıyor.
Galeri
Yorumlar
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Genelde bilim kurgu filminde duygu az aksiyon çok olur burda duygu da verilmiş . Özellikle dünya üssü tasarımı hayal gücü süper olmuş . Gayet eğlenceli bir film olmuş .
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Güzel film kaçırmayın
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gerçekten haklısın dostum, sinemia üyeliği olmasa ımax e ikinci defa girilmez , ilk gidiş de meraktan oluyor zaten , fiyatlar çok uçuk pek çok şeyde olduğu gibi maalesef
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İmax inda ayarı yok fiyatlar cok kardeşim newyork değil bura 1300 den hesaplasınlar
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üç arkadaş gidip izledik , son derece güzel bi bilim kurgu olmuş ,filmi hepimiz çok beğendik , çok sarıyor , ımax ile izleme şansımız oldu , onun da baya farkı var tabii