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Star Trek Sonsuzluk

Star Trek Beyond

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Fragmanlar


Star Trek Sonsuzluk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşıyor.

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Yorumlar

  • Genelde bilim kurgu filminde duygu az aksiyon çok olur burda duygu da verilmiş . Özellikle dünya üssü tasarımı hayal gücü süper olmuş . Gayet eğlenceli bir film olmuş .

  • Güzel film kaçırmayın

  • gerçekten haklısın dostum, sinemia üyeliği olmasa ımax e ikinci defa girilmez , ilk gidiş de meraktan oluyor zaten , fiyatlar çok uçuk pek çok şeyde olduğu gibi maalesef

  • İmax inda ayarı yok fiyatlar cok kardeşim newyork değil bura 1300 den hesaplasınlar

  • üç arkadaş gidip izledik , son derece güzel bi bilim kurgu olmuş ,filmi hepimiz çok beğendik , çok sarıyor , ımax ile izleme şansımız oldu , onun da baya farkı var tabii

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Oyuncular ve ekip

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