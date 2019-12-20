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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi
Star Wars: The Rise of Skywalker
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Fantastik, Aksiyon
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :20 Aralık 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Skywalker külliyatının finalini yapacak olan Star Wars: The Rise of Skywalker, The Resistance'ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmelerini konu ediniyor.
Galeri
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