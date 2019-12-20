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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Star Wars: The Rise of Skywalker

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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Skywalker külliyatının finalini yapacak olan Star Wars: The Rise of Skywalker, The Resistance'ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmelerini konu ediniyor.

Galeri

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