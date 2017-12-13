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Sinema>Film Arşiv >  Star Wars: Son Jedi - Star Wars: The Last Jedi
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Star Wars: Son Jedi

Star Wars: The Last Jedi

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Fragmanlar


Star Wars: Son Jedi
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 8.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği, Star Wars serisinin sekizinci bölümü olan The Last Jedi, The Force Awakens ile tanıştığımız Rey'in Luke Skywalker ile buluşmasının ertesinde olacakları konu ediniyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Serinin en kötü filmi kesinlikle..

  • Starwarsı izleriz, izledim, izleyin.

  • Harika bir star wars filmi daha.

  • çöp bir film sinemada izlenmez 5 puan

  • berbat bir film olmuş

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Oyuncular ve ekip

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