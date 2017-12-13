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Star Wars: Son Jedi
Star Wars: The Last Jedi
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :13 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Rian Johnson'ın yazıp yönettiği, Star Wars serisinin sekizinci bölümü olan The Last Jedi, The Force Awakens ile tanıştığımız Rey'in Luke Skywalker ile buluşmasının ertesinde olacakları konu ediniyor.
Galeri
Yorumlar
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Serinin en kötü filmi kesinlikle..
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Starwarsı izleriz, izledim, izleyin.
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Harika bir star wars filmi daha.
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çöp bir film sinemada izlenmez 5 puan
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berbat bir film olmuş
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