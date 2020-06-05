StarDog And TurboCat, kaybolan sahibini bulmaya çalışan bir köpek ve kedinin hikayesini konu ediyor. Sadık bir köpek olan Buddy, kedi Felix ile birlikte kaybolan sahibini bulmak için yola koyulur. Macera dolu bu yolculukta Buddy ve Felix sadece arkadaşlığın gücünü öğrenmekle kalmayacak, kendi içlerindeki gücü de keşfedeceklerdir.