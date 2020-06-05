Sinema>Film Arşiv > StarDog and TurboCat
StarDog and TurboCat
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
StarDog And TurboCat, kaybolan sahibini bulmaya çalışan bir köpek ve kedinin hikayesini konu ediyor. Sadık bir köpek olan Buddy, kedi Felix ile birlikte kaybolan sahibini bulmak için yola koyulur. Macera dolu bu yolculukta Buddy ve Felix sadece arkadaşlığın gücünü öğrenmekle kalmayacak, kendi içlerindeki gücü de keşfedeceklerdir.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.