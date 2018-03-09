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Street Singer
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1938
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Shabbir , Chamanlal , Khemchand Prakash , Boken Chatto , Vaid , Abdul Rehman , Vrij Paul , Vikram Kapoor , Rani , Shyam Laha devamı..
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :135 dk.
- Dağıtıcı :New Theatres Limited
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