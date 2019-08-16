Stuber, Stu adında bir Uber sürücüsüne el koyan Vic adındaki bir dedektifin atıldığı macerayı konu ediyor. Michael Dowse’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Tripper Clancy kaleme alıyor. Aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Iko Uwais, Betty Gilpin, Amin Joseph gibi isimler yer alıyor.