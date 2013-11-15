Sinema>Film Arşiv > Su ve Ateş - Su ve Ates
Su ve Ateş
Su ve Ates
8 kişi izlemiş. | 169 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :15 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in üstlendiği "Su ve Ateş" filmi, dram, gerilim ve romantik sahneleriyle izleyiciyi etkilemeyi hedefliyor. Özcan Deniz ile Yasemin Allen'in başrolünü paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Kaan Çakır, Pelin Akil ve Barış Yalçın da yer alıyor.
Filmde, Doğu'nun kanunlarından uzağa kaçan bir adam olan Haşmet ve hayatın acı gerçeklerinden bihaber, saf ve duru bir kız olan Yağmur'un İngiltere-Türkiye hattında gelişen imkansız aşkı anlatılıyor.
Galeri
Yorumlar
-
fenaa
-
hayir
-
izlemek istiyorumm :)
-
filimi izleyemiyorum
-
ARKADASLAR BELKI ABARTILI BULACAKSINIZ AMA GERCEKTEN IZLEDIGIM EN GÜZEL TÜRK FILMIYDI.HELAL OLSUN OZCAN DENIZE.KESINLIKLE IZLEYIN.BANA GUVENIN.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.