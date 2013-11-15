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Su ve Ateş

Su ve Ates

8 kişi izlemiş. | 169 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Su ve Ateş
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (58 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in üstlendiği "Su ve Ateş" filmi, dram, gerilim ve romantik sahneleriyle izleyiciyi etkilemeyi hedefliyor. Özcan Deniz ile Yasemin Allen'in başrolünü paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Kaan Çakır, Pelin Akil ve Barış Yalçın da yer alıyor.

Filmde, Doğu'nun kanunlarından uzağa kaçan bir adam olan Haşmet ve hayatın acı gerçeklerinden bihaber, saf ve duru bir kız olan Yağmur'un İngiltere-Türkiye hattında gelişen imkansız aşkı anlatılıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • fenaa

  • hayir

  • izlemek istiyorumm :)

  • filimi izleyemiyorum

  • ARKADASLAR BELKI ABARTILI BULACAKSINIZ AMA GERCEKTEN IZLEDIGIM EN GÜZEL TÜRK FILMIYDI.HELAL OLSUN OZCAN DENIZE.KESINLIKLE IZLEYIN.BANA GUVENIN.

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Oyuncular ve ekip

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