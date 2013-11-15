Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in üstlendiği "Su ve Ateş" filmi, dram, gerilim ve romantik sahneleriyle izleyiciyi etkilemeyi hedefliyor. Özcan Deniz ile Yasemin Allen'in başrolünü paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Kaan Çakır, Pelin Akil ve Barış Yalçın da yer alıyor.



Filmde, Doğu'nun kanunlarından uzağa kaçan bir adam olan Haşmet ve hayatın acı gerçeklerinden bihaber, saf ve duru bir kız olan Yağmur'un İngiltere-Türkiye hattında gelişen imkansız aşkı anlatılıyor.

