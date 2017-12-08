Coen Kardeşlerin senaryosuna imza attığı, George Clooney'nin yönettiği Suburbicon, ailelerin huzur içinde yaşadığı bir muhit görünümünde olan Suburbicon'da Gardner Lodge'ın başından geçenleri konu ediniyor.

Uygun fiyatlı evleri, bakımlı bahçeleriyle Suburbicon, ailelerin huzur içinde yaşadığı bir mahalle, adeta cennetten bir köşedir. Ama Suburbicon'ın bu sakin görüntüsü, rahatsız edici bir gerçeği saklamaktadır. Lodge ailesinin reisi Gardner Lodge (Matt Damon) mahallenin şantaj, ihanet ve intikamla bezeli karanlık sokaklarında büyük bir maceraya atılmak zorunda kalacaktır. Bu, çok ama çok kötü kararlar almış, çatlak insanların masalı. Burası, Suburbicon.